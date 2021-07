Ricerca: a Ustica i ‘Blue Days’, la sostenibilità dal centro del Mediterraneo (2)

(Adnkronos) – A raccogliere questo ‘appello’ per un nuovo paradigma di Sostenibilità è anche la comunità scientifica italiana attraverso il convegno in programma la mattina di sabato 24 luglio, dalle 9:30 alle 13:30. Un incontro che chiama a raccolta alcuni dei più rilevanti ricercatori italiani per dialogare con loro in maniera trasversale sulle potenzialità offerte da nuove tecnologie, nuove forme di organizzazione e di tessuto urbano e possibili forme di economia sostenibile. Tre sessioni e una tavola rotonda che saranno introdotte dalla partecipazione di Salvatore Militello, Sindaco di Ustica, Manlio Messina, Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Regione Siciliana, Toto Cordaro, Assessore al Territorio e Ambiente Regione Siciliana, e Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana.