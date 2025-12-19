Ricerca, accordo tra Sbarro e Bourelly Group: servizi di telemedicina e un Hub di assistenza

Bourelly Group, operatore specializzato nei servizi di trasporto sanitario e assistenza alla mobilità dei pazienti, e Sbarro Health Research Organization (SHRO), attiva a livello internazionale nella ricerca scientifica in ambito oncologico, annunciano la sottoscrizione di un accordo di partnership finalizzato a rafforzare il supporto logistico, organizzativo e assistenziale alle attività di ricerca e cura in ambito oncologico.

L’accordo si inserisce in un più ampio quadro di cooperazione volto a facilitare l’accesso dei pazienti ai percorsi di diagnosi, cura e sperimentazione clinica, attraverso l’attivazione di servizi di trasporto sanitario dedicati, sicuri e qualificati, in coerenza con i più elevati standard assistenziali e normativi.

La collaborazione prevede l’integrazione delle competenze scientifiche, sanitarie e organizzative delle due realtà, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della continuità assistenziale, alla riduzione delle barriere logistiche e al sostegno delle attività di ricerca clinica e traslazionale. In tale ambito, sono previste iniziative congiunte per lo sviluppo di servizi di telemedicina e la creazione di un Hub di assistenza sanitaria sul territorio torinese, gestito da Bourelly Group, attraverso l’impiego di mezzi dedicati e brandizzati congiuntamente dalle due organizzazioni.

La collaborazione entra nel vivo con l’accoglimento di Bourelly Group all’interno del Polo Tecnologico Piemontese di Candiolo, presieduto e gestito da SHRO.

Sbarro Health Research Organization (SHRO)

SHRO – Sbarro Health Research Organization è un’organizzazione internazionale non profit dedicata all’eccellenza nella ricerca oncologica e biomedica, con sedi operative negli Stati Uniti (Philadelphia, Pennsylvania) e in Italia. Fondata nel 1993 dal Prof. Antonio Giordano, SHRO comprende lo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine presso la Temple University di Philadelphia e laboratori affiliati in Italia, dedicati alla ricerca e alla formazione scientifica.

L’organizzazione coinvolge oltre 200 ricercatori tra biologi molecolari, genetisti, fisici e chimici, impegnati nello sviluppo di nuove metodologie per la comprensione, la diagnosi e il trattamento del cancro e di altre malattie complesse. SHRO vanta un rilevante impatto scientifico, con oltre 1.000 pubblicazioni su riviste internazionali e circa 70.000 citazioni, oltre a un programma di scambio scientifico italo-americano che ha coinvolto circa 400 studenti e giovani ricercatori.

La mission di SHRO è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso l’innovazione nella ricerca oncologica, promuovendo approcci di medicina personalizzata e sostenendo la formazione delle nuove generazioni di scienziati in un contesto di collaborazione internazionale tra Stati Uniti e Italia.

Bourelly Group

Bourelly Group è un gruppo imprenditoriale attivo da oltre 65 anni nel settore dei servizi di soccorso sanitario, assistenza alla persona e con una maturata esperienza, anche, nel soccorso stradale. I principali stakekolders che hanno rafforzato la presenza sul territorio nazionale appartengono ad Enti pubblici e realtà private. Il Gruppo opera attraverso una struttura organizzativa articolata e altamente specializzata, impiegando personale sanitario qualificato e una flotta di mezzi attrezzati conformi ai più elevati standard di sicurezza e affidabilità. I principali ambiti operativi comprendono il i servizi di emergenza – urgenza, l’assistenza alla persona e la logistica sanitaria presso infrastrutture strategiche.

Bourelly Group adotta sistemi di gestione orientati alla qualità, alla sicurezza e alla responsabilità sociale, promuovendo il miglioramento continuo dei processi operativi e formativi. La mission del Gruppo è contribuire in modo concreto al benessere collettivo,offrendo soluzioni sanitarie integrate che coniughino competenza tecnica, esperienza operativa e attenzione alla persona.