Ricerca, al via il nuovo bando Arisla: caccia ai progetti innovativi sulla Sla

Al via il nuovo bando per il finanziamento di progetti di ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) promosso dalla Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica-Ente del Terzo Settore (Arisla), impegnata dal 2009 a supportare la ricerca per individuare soluzioni terapeutiche efficaci contro questa grave malattia che solo in Italia coinvolge circa 6mila persone. Attraverso il nuovo bando, Arisla selezionerà le proposte più innovative e di alta qualità scientifica presentate da ricercatori italiani, nelle aree di ricerca di base, preclinica e clinica osservazionale. La novità principale del bando 2023 consiste nell’aver introdotto alcune linee di ricerca prioritarie per la Fondazione, in quanto potenzialmente di maggiore impatto sulla conoscenza, diagnosi precoce e trattamento della Sla. A parità di merito scientifico, quindi, studi focalizzati sulla identificazione di nuovi biomarcatori, lo sviluppo di modelli per lo studio della forma sporadica della malattia, gli aspetti di storia naturale della Sla, la maggiore comprensione delle fasi pre-sintomatiche o comunque precoci della malattia e le caratteristiche alla base della stessa avranno una corsia preferenziale per il finanziamento. Questo bando, afferma il presidente di Fondazione Arisla, Mario Melazzini, “riflette un nuovo indirizzo strategico che intendiamo dare agli investimenti in ricerca per i prossimi anni e si coniuga con una visione di ricerca a livello internazionale, che punta a dare priorità a studi, che anche qualora siano di base, abbiano una maggiore potenzialità di ricaduta sui pazienti. Ad oggi abbiamo investito in attività di ricerca circa 15 milioni di euro, sostenuto 98 progetti e 143 ricercatori distribuiti sul territorio nazionale, supportando lo sviluppo di una solida rete di ricerca che ha generato oltre 360 pubblicazioni scientifiche e ha portato nuova conoscenza utile anche per la ricerca clinica. Incoraggiamo inoltre la creazione di sinergie e collaborazioni tra gli esperti di ricerca clinica e ricercatori di base, per ottenere risultati tangibili e di impatto per la vita delle persone con Sla”. I ricercatori potranno presentare le proposte attraverso la piattaforma online di Fondazione Arisla. Il bando è aperto fino al 4 maggio 2023.