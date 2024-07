Ricerca, al via “Mad for Science” 2025: montepremi di 200mila euro

E’ stato pubblicato il bando di partecipazione alla nona edizione del concorso nazionale Mad for Science promosso dalla Fondazione Diasorin e a Licei scientifici, Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e Istituti Tecnici statali e paritari italiani, già dotati di un laboratorio di Scienze. Il concorso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come progetto di valorizzazione delle eccellenze, promuove la cultura scientifica e il valore della scienza consentendo a tanti giovani di avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e di sperimentarla nei laboratori scolastici. Finora la Fondazione ha investito oltre 1 milione e 200 mila euro per l’implementazione dei 13 laboratori delle scuole vincitrici delle edizioni precedenti. Anche per l’edizione di quest’anno è stato confermato il montepremi di 200.000 euro complessivi per rinnovare il laboratorio delle 8 scuole che arriveranno in finale. La sfida per tutti i partecipanti è sviluppare un progetto sul tema ‘Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente’. In particolare, con riferimento alle risorse energetiche (per esempio la produzione di biocarburanti), biologiche (che prevedano per esempio l’impiego di funghi, batteri, lieviti) e ambientali (che valorizzino risorse come acqua, aria, suolo).

Alle scuole è richiesto di instaurare una collaborazione con almeno un ente scientifico e sviluppare 5 esperienze sperimentali collegate al tema del concorso, realizzabili nei propri laboratori scolastici con l’ottenimento del premio che dimostrino la centralità delle biotecnologie e delle tecnologie molecolari nel campo delle risorse, nei processi produttivi, nel recupero degli scarti, nella produzione di nuovi materiali, con l’obiettivo di salvaguardare la salute della nostra specie e del nostro Pianeta.

Dal 28 giugno sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso, entro il 26 novembre i partecipanti dovranno inviare la propria idea e entro l’8 gennaio 2025 le schede di progetto pervenute verranno valutate da commissioni di esperti in ambito scientifico, che selezioneranno le 50 proposte idonee a passare alla seconda fase del concorso, che si concluderà a maggio con la selezione degli 8 progetti più meritevoli che accederanno alla Mad for Science Challenge 2025.