Ricerca, algoritmi e machine learning per la diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson

Uno studio coordinato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr – Istc) per la prima volta ha utilizzato lo strumento dell’intelligenza artificiale per individuare i fattori più importanti per la diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson, differenziando uomini e donne.

La ricerca è frutto di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto anche l’Area di Ricerca Milano 4 del Cnr, l’Istituto neurologico Mondino, l’Università di Pavia, la Fondazione Santa Lucia Irccs, le Università di Roma Sapienza e Tor Vergata e AI2Life Srl, una start-up sviluppata all’interno del Cnr – Istc. I risultati sono stati pubblicati in due distinti articoli del Journal of the Neurological Sciences. A commentare lo studio è Antonio Malvaso, ricercatore, specializzando in Neurologia all’Istituto neurologico Mondino di Pavia (il direttore generale dell’Irccs è da Gianni Bonelli): “Con algoritmi di machine learning avanzato abbiamo individuato i principali fattori predittivi per uomini e donne nello sviluppo di alcune patologie neurodegenerative, approfondendo la comprensione di come il sesso influenzi lo sviluppo e la progressione delle stesse. Tra le mie sfide personali future considero la possibilità di implementare tecniche di intelligenza artificiale in neuroimmunologia, per la scoperta di nuove tecniche diagnostiche di laboratorio e lo sviluppo di nuovi modelli pre – clinici di malattia, traslando nella pratica clinica una dimensione tecnologica supportata dalla sperimentazione pre – clinica in laboratorio. Grazie all’intelligenza artificiale – spiega Malvaso – è possibile vedere quali sono le variabili che evolvono nel tempo nell’Alzheimer e nel Parkinson. Il software che è stato sviluppato è in grado di prevedere l’evoluzione da due a cinque anni. L’applicabilità finale è sia per i medici di base, sia nelle strutture ospedaliere. L’effetto tempo – aggiunge – è decisivo per accorciare i tempi degli esami, della diagnosi e della terapia”. Il ‘gemello digitale’ del paziente, grazie sempre all’intelligenza digitale, è l’altra rivoluzione tecnologica. La ‘copia’ può essere usata per prevedere l’andamento della patologia e verificare virtualmente gli effetti delle cure prima di prescrivere i farmaci. Lo studio ha adottato un approccio integrato nell’analisi dei test, coerentemente con la teoria sviluppata al Cnr – Istc secondo cui entrambe le patologie (Alzheimer e Parkinson) potrebbero essere manifestazioni di una sola malattia, denominata Neurodegenerative Elderly Syndrome (Nes). “Il sistema di machine learning che è stato sviluppato – spiegano i ricercatori – mostra come Mmse (test per una prima valutazione delle funzioni cognitive) è un predittore più efficace dell’Alzheimer nelle donne, mentre negli uomini è essenziale per il monitoraggio a lungo termine. Ldeltotal è più predittivo nelle donne per l’insorgenza della malattia, mentre Avtot è più rilevante negli uomini”.