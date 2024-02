Ricerca, ali degli aerei e pannelli solari: allo studio prodotti antighiaccio ecologici

Grazie a un nuovo progetto dell’Università del Michigan, finanziato dalla Defense Advanced Research Projects Agency, nuovi materiali non tossici potrebbero un giorno mantenere i pannelli solari e le ali degli aerei liberi dal ghiaccio, o proteggere i primi soccorritori dall’assideramento. Il team di ricerca studierà le molecole biologiche utilizzate da altri esseri viventi per sopravvivere alle temperature di congelamento. Il progetto inizia ufficialmente questa settimana e comprende ricercatori della Raytheon Technologies, della North Dakota State University e dell’Università del Minnesota. I materiali esistenti utilizzati per compiere queste imprese presentano gravi inconvenienti. Per esempio, i sali stradali impediscono il congelamento dei marciapiedi e delle strade, ma corrodono il cemento ed entrano nelle acque dolci naturali attraverso il deflusso, a scapito della vita acquatica. Cospargere gli aerei con liquidi antighiaccio garantisce la sicurezza dei voli invernali, ma le sostanze chimiche contenute in questi prodotti sono tossiche e possono inquinare i corsi d’acqua. Inoltre, alcuni dei prodotti che i ricercatori intendono realizzare con questo progetto da 11,5 milioni di dollari non hanno analoghi attuali, una sorta di ‘lozione’ capace di proteggere dal congelamento senza dover indossare pesanti strati invernali. “Negli ultimi sette-otto anni, il mio gruppo ha realizzato superfici con una bassissima adesione al ghiaccio. Tali rivestimenti che eliminano il ghiaccio possono essere molto utili per una serie di applicazioni come le turbine eoliche, le linee elettriche o le ali degli aerei”, spiega Anish Tuteja, ricercatore principale del progetto e professore di scienza dei materiali e ingegneria presso l’Università del Michigan. Il progetto mira a trovare molecole che possano essere utilizzate per manipolare il ghiaccio e la neve in diversi modi, tra cui modificare la temperatura a cui l’acqua congela, aumentare e diminuire la forza con cui il ghiaccio aderisce alle superfici, modificare la struttura di quello che si è già formato e inibire o favorire la crescita dei cristalli di ghiaccio sulle superfici. Per raggiungere questi obiettivi, il team di ricerca sta guardando a piante, animali e microbi come fonte di ispirazione. Molti organismi producono molecole che permettono loro di sopravvivere al congelamento. Alcune rane, ad esempio, producono lipidi antigelo che impediscono al ghiaccio di danneggiare le loro membrane cellulari quando si congelano durante l’inverno. Creando e mescolando queste molecole naturali in laboratorio, i ricercatori sperano di trovare alternative meno tossiche e biodegradabili alle attuali sostanze chimiche antighiaccio, nonché cocktail molecolari che potrebbero consentire nuove tecnologie. Il team di ricerca deve misurare l’efficacia di oltre 5.000 diverse molecole formanti ghiaccio e antigelo entro il primo anno del progetto. Durante il secondo anno, i ricercatori testeranno la sicurezza e la tossicità di ciascuna molecola candidata, nonché la sua efficacia su scala più ampia e in diverse forme, come liquidi, creme e rivestimenti. Questi esperimenti non solo aiuteranno i ricercatori a trovare le migliori miscele antigelo e antighiaccio: l’ampio set di dati contribuirà anche a rivelare come le diverse molecole che formano e inibiscono il ghiaccio svolgono il loro lavoro.