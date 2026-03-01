Ricerca, Anat lancia la call for Grant 2026: candidature entro il 30 aprile 

L’Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia (ANAT) – Odv ha aperto il bando per i Grant 2026 e comunica un importante incremento del proprio impegno nella ricerca scientifica: per quest’anno saranno stanziate tre borse di ricerca scientifica clinica e/o applicata sulla Atassia Telangiectasia, con un aumento del 50% dell’investimento rispetto agli anni recenti. Un risultato reso possibile dalla generosità di tutti i donatori durante il 2025. Pubblicata lo scorso 28 febbraio, Giornata Mondiale delle malattie rare, la Call for Grant Applications 2026 mette a disposizione della comunità scientifica 45.000 euro complessivi suddivise in tre “ANAT Research Grant” da 15.000 ciascuno. Si tratta di 3 borse di studio per attività di ricerca scientifica, clinica e/o applicata sull’Atassia Telangiectasia destinate a progetti di ricerca di base e clinica con obiettivi traslazionali, capaci cioè di tradursi in benefici concreti per i pazienti affetti da A-T. Data di scadenza per candidarsi è il 30 aprile alle ore 13.00. Le informazioni sono a questo link: https://www.associazione-at. it/ricerca-scientifica/.

“ANAT finanzia ormai da 6 anni progetti di ricerca sull’A-T a livello italiano. I progetti degli scorsi anni hanno contribuito a far passi significativi sulla comprensione e su potenziali trattamenti dell’Atassia Telangiectasia contribuendo ad aggiungere tasselli a una patologia che è stata riconosciuta solo alla fine degli anni ’90 e che tuttora è sconosciuta ai più, molte volte anche agli stessi pediatri. Siamo entusiasti di aver stanziato una borsa di studio in più aumentando del 50% l’investimento nella ricerca grazie generosità di chi ha donato e raccolto fondi per conto di ANAT”, dichiara Sara Biagiotti, presidente dell’Associazione nazionale Atassia Telangiectasia. “La terza borsa di ricerca significa poter sostenere un progetto in più, un’ulteriore opportunità per la scienza di fare progressi contro l’Atassia Telangiectasia e offrire nuove speranze alle famiglie coinvolte”. L’Atassia Telangiectasia (A-T) è una patologia genetica rara, neurodegenerativa che ancora oggi non ha una cura. La malattia ha un esordio precoce e causa una severa disabilità progressiva, immunodeficienza, problemi respiratori, difficoltà di articolazione della parola e una maggiore probabilità di sviluppare tumori e linfomi, tra le altre complicazioni. I pazienti, per lo più bambini e ragazzi, sono pienamente consapevoli della loro malattia, dal momento che non colpisce le loro facoltà mentali. Con questo incremento dei finanziamenti, ANAT rafforza il proprio ruolo di riferimento nel sostegno alla ricerca italiana e internazionale contro l’A-T, dimostrando che la solidarietà può fare concretamente la differenza nel progresso scientifico.