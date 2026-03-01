L’Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia (ANAT) – Odv ha aperto il bando per i Grant 2026 e comunica un importante incremento del proprio impegno nella ricerca scientifica: per quest’anno saranno stanziate tre borse di ricerca scientifica clinica e/o applicata sulla Atassia Telangiectasia, con un aumento del 50% dell’investimento rispetto agli anni recenti. Un risultato reso possibile dalla generosità di tutti i donatori durante il 2025. Pubblicata lo scorso 28 febbraio, Giornata Mondiale delle malattie rare, la Call for Grant Applications 2026 mette a disposizione della comunità scientifica 45.000 euro complessivi suddivise in tre “ANAT Research Grant” da 15.000 ciascuno. Si tratta di 3 borse di studio per attività di ricerca scientifica, clinica e/o applicata sull’Atassia Telangiectasia destinate a progetti di ricerca di base e clinica con obiettivi traslazionali, capaci cioè di tradursi in benefici concreti per i pazienti affetti da A-T. Data di scadenza per candidarsi è il 30 aprile alle ore 13.00. Le informazioni sono a questo link: https://www.associazione-at.
Ricerca, Anat lancia la call for Grant 2026: candidature entro il 30 aprile
