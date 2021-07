Ricerca, anche in Italia i Grant individuali: 50 milioni per 2021 e 150 nel 2022

Anche l’Italia avrà presto un sistema di grant individuali per i ricercatori. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa. “Stiamo prevedendo di rafforzare il sistema di ricerca agendo su tutti i punti, anche sulla ricerca individuale” ha detto Messa nel suo intervento alla giornata di lavori “Scienza e ricerca spaziale italiana tra passato e futuro”, organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana con gli enti di ricerca Cnr, Inaf, Infn e mondo accademico. “Per la ricerca individuale bandiremo presto dei grant italiani cosidetti che sono un Fondo italiano per la Scienza e che sono stati stanziati dal governo un mese e mezzo fa, e pari a 50 milioni per quest’anno e 150 milioni a partire dal prossimo anno, quindi é una misura permanente” ha spiegato Messa aggiungendo che il Governo “ha ideato un programma tipo Erc che partirà subito, già in agosto”.