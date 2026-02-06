Ricerca, anticorpi progettati da algoritmi: lotta ai tumori con intelligenza artificiale

Utilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per sviluppare nanobodies (anticorpi a dominio singolo) di nuova generazione, il progetto dell’Università del Piemonte Orientale che è stato selezionato tra i vincitori del GenScript Life Science Research Grant Program 2025.

Il programma, promosso da GenScript Biotech Corporation — colosso mondiale delle biotecnologie — è un’iniziativa che finanzia i progetti di ricerca più innovativi al mondo.

L’inclusione del professor Davide Ferraris, associato di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze del farmaco e autore del progetto, in questo ristretto gruppo di ricercatori pone l’UPO accanto a istituzioni del calibro di Stanford, Oxford e il Fred Hutchinson Cancer Center, confermando l’eccellenza dell’Ateneo nel panorama scientifico globale. La ricerca premiata si concentra su una delle sfide più ambiziose dell’oncologia moderna: colpire l’oncogene KRAS, una proteina responsabile della proliferazione tumorale in molti tipi di cancro (come quelli a polmone, pancreas e colon), storicamente considerata estremamente difficile da bersagliare utilizzando farmaci tradizionali.

Grazie al contributo ottenuto dal bando GenScript, il team potrà produrre e testare il legame di queste molecole progettate al computer, accelerando lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche mirate.

Il premio consentirà al gruppo di ricerca di accedere alle piattaforme biotecnologiche di punta di GenScript per la sintesi e la validazione dei nanobodies. “Il bando GenScript ci offre l’opportunità di validare sperimentalmente gli algoritmi impiegati nella progettazione di nanobody ingegnerizzati per il riconoscimento selettivo e l’inattivazione di KRAS. Inoltre, questo lavoro ci consentirà di raccogliere dati fondamentali per l’ottimizzazione e la futura progettazione razionale di nanobody diretti contro specifiche varianti oncogeniche della proteina. Il progetto rappresenta una sfida scientifica, poiché KRAS è notoriamente una proteina molto difficile da bersagliare”, ha commentato Davide Ferraris nel dare la notizia.