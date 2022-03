Ricerca, Arisla lancia il bando 2022: fino a 240mila euro per studi innovativi sulla Sla

Arisla, la Fondazione italiana di ricerca per la sclerosi laterale amiotrofica, pubblica il bando annuale con cui finanzierà nuovi progetti di studio sulla Sla. Missione: accendere il motore della scienza. Perché, spiega il presidente Mario Melazzini, “crediamo che investire in ricerca sia l’unica strada per ottenere risultati concreti e arrivare a terapie efficaci”. Il Bando è aperto fino al 5 maggio 2022 e i ricercatori potranno presentare le proposte attraverso una piattaforma online (accessibile anche tramite il sito ‘arisla.org‘). L’obiettivo che si pone Arisla è selezionare “le proposte più innovative e di alta qualità scientifica proposte da ricercatori italiani, nelle aree di ricerca di base, preclinica e clinica osservazionale”, si legge in una nota. E dunque “supportare progetti che abbiano un reale impatto nell’accrescere le conoscenze dei meccanismi che portano all’insorgenza della malattia e nell’identificare potenziali approcci terapeutici in grado di fornire risposte concrete al bisogno di cura dei pazienti”. La Sla è una malattia neurodegenerativa grave dell’età adulta e progressivamente invalidante, che conduce alla paralisi dei muscoli volontari fino a coinvolgere anche quelli respiratori. Non esiste ancora una cura efficace in grado di contrastarla e solo in Italia si contano circa 6mila persone colpite. Arisla dalla sua fondazione ha investito in attività di ricerca oltre 14,1 milioni di euro, sostenuto 92 progetti e 139 ricercatori distribuiti sul territorio nazionale. Con il Bando 2022 “rinnoviamo il nostro impegno al fianco dei ricercatori”, dice Melazzini.

“Viviamo un momento di grande fermento dal punto di vista scientifico ed è importante per noi poter contribuire a sostenere la comunità scientifica italiana in ambito Sla, sempre più determinata a raggiungere nuovi traguardi”, aggiunge il presidente di Arisla, ricordando anche la crescita registrata nella partecipazione ai bandi: “L’anno scorso abbiamo ricevuto più di 100 candidature”. E “la quantità e la qualità delle pubblicazioni scientifiche derivate dai progetti finanziati, ad oggi 326, ci confermano l’impegno” che c’è da parte dei ricercatori. Il bando Arisla 2022 prevede la possibilità di fare domanda per due tipologie di progetti, ‘Pilot Grant’ (per sperimentare idee particolarmente innovative e originali), di una durata massima di 12 mesi e un finanziamento non superiore a 60mila euro; e ‘Full Grant’ (che sviluppano ambiti di studio promettenti, basati su solidi dati preliminari e possono essere proposti anche in collaborazione tra diversi centri), con una durata massima di 36 mesi e fondi fino a 240mila euro. Il processo di selezione delle proposte è affidato a una commissione scientifica composta da esperti internazionali che valuteranno i lavori in maniera indipendente, assicurando trasparenza, oggettività e valorizzazione del merito scientifico. La conclusione del processo di valutazione è prevista entro la fine del 2022.