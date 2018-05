Ricerca: arriva “Tmb”, il nuovo biomarcatore che fotografa le mutazioni del cancro

Una fotografia completa delle alterazioni molecolari del tumore, è il risultato che puo’ essere raggiunto grazie a un nuovo biomarcatore che misura il numero di mutazioni nel tumore. Si chiama Tumor Mutational Burden (Tmb), cioe’ carico mutazionale del tumore, e rappresenta la nuova frontiera nella lotta contro la malattia. Se n’e’ parlato oggi a Roma durante un incontro organizzato dalla Bristol-Myers Squibb. La validita’ di questo nuovo biomarcatore e’ stata dimostrata nello studio di fase III CheckMate -227: i risultati iniziali rappresentano un passo in avanti nel trattamento di prima linea del tumore del polmone non a piccole cellule. “Il Tmb rientra nel concetto di medicina di precisione- ha detto il direttore del dipartimento di ricerca traslazionale dell’Istituto Nazionale Tumori fondazione Pascale di Napoli, Nicola Normanno- e’ uno strumento prezioso perche’ puo’ permettere di identificare i pazienti che potrebbero rispondere all’immunoterapia. Studi recenti hanno dimostrato che questo tipo di trattamento e’ piu’ efficace nei tumori caratterizzati da un alto numero di mutazioni”. Le neoplasie con un Tmb elevato sono soprattutto quelle del polmone, della vescica, gastrointestinali e il melanoma. Nel 2017 in Italia ci sono state 41.800 nuove diagnosi di carcinoma al polmone, il 60-70% individuato in fase avanzata. “Ci stiamo avvicinando alla possibilita’ di abbandonare la chemioterapia nel trattamento di molte persone pari a circa il 40%, colpite da questa neoplasia in fase avanzata”, ha detto il direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Asl Romagna, Federico Cappuzzo.