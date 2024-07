Ricerca, asse tra Italia e India: finanziamenti per i progetti congiunti

Nell’ambito del rinnovo del Protocollo Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e India per il triennio 2025-2027, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero della Scienza e Tecnologia del Governo indiano hanno lanciato un invito per progetti congiunti di ricerca.

Il bando prevede due schemi di finanziamento (è possibile presentare una sola proposta nell’ambito di un solo schema di finanziamento): mobilità dei ricercatori e progetti di grande rilevanza.

Mobilità dei Ricercatori

Le proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti aree di ricerca: Information and communication technologies and Artificial Intelligence; Biotechnology & sustainable agrifood; Astrophysics and Space Science; Chemical sciences; Climate change and Geohazards; Advanced Manufacturing.

Nell’ambito di questo schema di finanziamento, le Parti sosterranno solo le spese di viaggio e di soggiorno. Non è previsto o proposto alcun sostegno per le spese di ricerca (materiali di consumo, manodopera, attrezzature, ecc.).

Progetti di Grande Rilevanza

Le proposte dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti topic: Infectious Diseases, Physics of matter and new materials, Quantum technologies, Renewable Energies and Green Hydrogen, Technologies applied to preserve cultural and heritage sites, Sustainable Blue Economy: Ecological and environmental modeling of terrestrial and marine ecosystems.

Nell’ambito di questo schema di finanziamento saranno sostenuti progetti di ricerca congiunti, in cui le attività di ricerca sono cofinanziate da entrambe le parti.

Il bando è aperto a scienziati o membri di facoltà regolarmente impiegati in università e istituzioni di ricerca, inclusi ospedali e fondazioni, o che lavorano in istituzioni private non profit in attività di R&S, in Italia o in India.

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 luglio 2024.