Ricerca, asse tra Italia e Uzbekistan: finanziamenti per 1 milione di euro dal Mur

L’Italia finanzierà almeno dieci progetti con un contributo massimo di 100.000 euro ciascuno nell’ambito della cooperazione scientifica fra Italia e Uzbekistan. Lo rende noto il ministero per l’Università e la Ricerca a conclusione della fase di raccolta delle proposte per il bando bilaterale Italia-Uzbekistan nell’ambito del Memorandum of understanding sulla cooperazione nei settori della scienza, tecnologia e innovazione 2024-2027. “La partecipazione al bando dimostra la vitalità e l’interesse del nostro sistema della ricerca verso nuove collaborazioni”, osserva il ministro Anna Maria Bernini. “L’Uzbekistan – prosegue – rappresenta un partner strategico nell’area dell’Asia Centrale e questi progetti contribuiranno a rafforzare i legami scientifici e tecnologici tra i nostri Paesi, favorendo lo scambio di conoscenze in settori cruciali per lo sviluppo sostenibile”. Sono state 166 le proposte di progetti arrivate al ministero nell’ambito del bando, frutto dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2023 a Tashkent tra il Mur e il ministero della Formazione superiore, scienza e Innovazione della Repubblica dell’Uzbekistan. Il finanziamento complessivo di 1 milione di euro, si legge nella nota, è “equamente ripartito tra i due Paesi”. Le proposte arrivate al Mus coprono tutte le 13 aree prioritarie di cooperazione scientifica identificate nell’accordo, con una particolare concentrazione nei settori di agricoltura e tecnologie alimentari, ingegneria, energia, acqua e risorse naturali. Le università pubbliche italiane guidano la partecipazione con 116 proposte, seguite da enti pubblici non economici (18) e società private (22).