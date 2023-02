Ricerca, assegnati i “Consolidator Grants”: dall’Erc finanziamenti per 657 milioni

Sono 321 i vincitori dei Consolidator Grants, i finanziamenti dell’European research council riservati a ricercatrici e ricercatori la cui carriera è già avviata, con un’esperienza dai 7 ai 12 anni post dottorato, per sostenerli nelle loro ricerche di frontiera. Il finanziamento totale, parte del programma Horizon Europe, ammonta a 657 mln di euro che sarà suddiviso tra i vincitori che con i loro progetti, stima l’Erc, creeranno circa 1.950 posti per studenti di dottorato, ricercatori post-dottorato e altre posizioni nelle istituzioni che li ospiteranno. Tra i vincitori di questo bando – scelti tra i 2.222 candidati, indice di successo 14,4% – ci sono cittadini di 37 paesi, in particolare tedeschi (52 ricercatori), italiani (32), francesi (31) e britannici (31). I vincitori hanno proposto di realizzare i loro progetti presso università e centri di ricerca in 18 Stati membri dell’Ue, oltre ad altri paesi associati a Horizon Europe. Tra i paesi dell’Ue il maggior numero di progetti si svolgerà in Germania (62 progetti), Francia (41) e Spagna (24); l’Italia è sesta in classifica con 21 progetti. “Gli ERC Consolidator grants sostengono i ricercatori in un momento cruciale della loro carriera, – ha dichiarato la presidente dell’Erc Maria Leptin – rafforzando la loro indipendenza, rafforzando i loro team e aiutandoli ad affermarsi come leader nei loro campi. E questo sostegno soprattutto dà loro la possibilità di perseguire i propri sogni scientifici”.