Ricerca, bando congiunto Italia-Usa per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale

Ricerca, innovazione e training sull’intelligenza artificiale. È stato pubblicato il bando congiunto tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e il National Science Foundation (Nsf) of the United States of America, la funding agency federale più importante del sistema americano. Il bando è finalizzato a sostenere progetti di ricerca bilaterali congiunti sull’intelligenza artificiale. Un’iniziativa, sottolinea il Mur, che concretizza un accordo sottoscritto con l’Nsf nel 2022 e che dà attuazione al contenuto del Memorandum of Understanding fra i due enti. Il bando sancisce una collaborazione internazionale in base alla quale i ricercatori statunitensi possono ricevere finanziamenti dalla National Science Foundation e i ricercatori italiani possono accedere a risorse Mur. Attraverso una ‘Lead Agency Opportunity’, Nsf e Ministero dell’Università e della Ricerca consentiranno ai proponenti di entrambi i Paesi di presentare un’unica proposta di collaborazione che sarà sottoposta a processo di revisione presso l’ente americano. Grazie a questo bando, dunque, si indirizzano fondi americani e italiani verso progetti di ricerca congiunti nel campo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo strategico è quello di favorire la ricerca italiana in un settore di cruciale importanza. Attraverso questa azione, il Mur – anche grazie all’azione congiunta con l’Ambasciata italiana a Washington – stimola e sostiene sinergie di valore per creare team competitivi su uno dei comparti in assoluto più innovativi e strategici come l’intelligenza artificiale anche grazie alla collaborazione di un partner strategico come gli Stati Uniti.