Ricerca, Bernini “Porto a Lula 950 milioni per L’Einstein Telescope”

NUORO (ITALPRESS) – “Dall’ultima volta che sono stata qui vi porto 950 milioni di euro messi sul tavolo dal presidente del Consiglio e quindi, più che criticità vedo opportunità. La strada è lunga perché decideranno nel 2025, ma non è poi così lunga, perche stiamo cercando di portare a Lula l’infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali in Europa”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in merito alla candidatura italiana di Lula per l’Einstein Telescope durante una visita nel Nuorese.

tvi/red

fonte video: Ministero Università e Ricerca