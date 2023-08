ROMA (ITALPRESS) – Dispositivi medici, strumentazioni tecnologiche, vaccini e farmaci per il dolore dei pazienti oncologici. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato il via libera a tre accordi per l’innovazione nel campo della ricerca e del settore biomedico-farmaceutico. L’investimento complessivo è pari a circa 23 milioni di euro e coinvolgerà quattro regioni: Campania, Emilia Romagna, Toscana e Marche.

