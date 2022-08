Ricerca, birra un “toccasana” per le ossa: l’Ateneo di Siena studia i benefici del silicio

Bere birra fa bene alle ossa. Lo ha dimostrato il lavoro del dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia dell’Universita’ di Siena pubblicato sul Journal of Functional Food. La bevanda può prevenire malattie come osteoporosi e artrosi e nell’Ateneo toscano e’ stato studiato il meccanismo molecolare con cui le cellule ossee e cartilaginee ottengono effetti positivi dal silicio presente nella bevanda. Ma non e’ tutto. Il lavoro dell’Universita’ ha portato anche alla nascita della Beerbone, che viene prodotta in Val d’Orcia grazie alla collaborazione tra il birrificio San Quirico, lo stesso ateneo e della sua spin-off SienabioACTIVE. Per la birra, una saison dal colore chiaro e opalescente, e’ stata dunque dimostrata la bioattività benefica del silicio sulle cellule osteoarticolari umane.

“La specificita’ della birra? La sua unicita’ a livello scientifico che di fatto lo rende alimento potenzialmente certificabile come funzionale per le persone”. Ad affermarlo e’ Annalisa Santucci, docente dell’Università di Siena e una delle deus ex-machina dietro questa iniziativa. Il progetto di Beerbone e’ stato presentato di recente. Adesso l’obiettivo e’ sviluppare la ricerca ulteriormente perche’ i risultati potrebbero porre le basi per una futura birra che potra’ ambire ad essere certificata internazionalmente come alimento funzionale alla salute dell’uomo, prevedendone la commercializzazione nei canali degli alimenti salutistici (farmacia, parafarmacia, negozi di prodotti salutistici alimentari). Ma come nasce la Beerbone? “Parliamo del risultato finale di un percorso partito dal bando di ricerca sulla Nutraceutica della Regione Toscana. L’obiettivo dell’avviso era quello di studiare gli effetti del silicio, contenuto nella birra, sulle cellule osteoarticolari umane -spiega Santucci-. Il nostro studio ha dato luogo a risultati interessanti. Per la prima volta abbiamo sperimentato una birra per fare esperimenti scientifici, cosi’ come si fa con un farmaco: valutando gli effetti molecolari sulle cellule umane in laboratorio”. Poi è stato osservato che la birra “aveva effetti estremamente positivi sul metabolismo delle cellule ossee e cartilaginee”, ha aggiunto Santucci. “Abbiamo dimostrato che aveva un’attività anabolica sulle cellule osteoarticolari umane”. Da qui il lavoro per sviluppare Beerbone che ha come “vero valore aggiunto”, sottolinea la docente, “il fatto e’ stata ottenuta attraverso il controllo di tutta la filiera di produzione, dalla semina del cereale alla maltificazione fino ad arrivare al prodotto finale. Ed e’ inoltre solo l’inizio perche’ continueremo ad analizzare tutte le sue proprieta’ nutrizionali e le capacita’ benefiche-conclude-. Beerbone e’ gia’ in produzione, ma potra’ in futuro essere valorizzata nella sua composizione chimica e nella sua bioattivita’”