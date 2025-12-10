Ricerca, borse di studio per il Giappone: candidature entro il 27 febbraio 2026

È aperto il bando per le borse di studio per il Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), con scadenza per le domande al 27 febbraio 2026.

Le borse di studio sono destinate a ricercatori operanti in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali.

Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) è l’amministrazione di riferimento in Italia per il JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM per l’assegnazione di 6 borse di studio nell’anno fiscale giapponese 2026-2027.

In caso di un numero di candidature superiore alle borse disponibili, il Ministero provvederà ad effettuare una pre-selezione delle candidature attraverso una valutazione da parte di propri esperti, al fine di trasmettere alla JSPS le candidature corrispondenti alla quota assegnata per ciascun anno.

Possono candidarsi per le borse JSPS i ricercatori di tutti i Paesi che abbiano legami diplomatici con il Giappone e che abbiano concluso il dottorato entro 6 anni dalla candidatura, i quali siano affiliati a specifici enti accademici.

Le candidature devono essere precedute da un accordo con un ricercatore ospitante in Giappone, che dovrà fornire anche una lettera formale di accettazione da parte dell’istituzione di destinazione. I candidati devono inoltre concordare la durata e la decorrenza della borsa, considerando che l’intero processo di selezione e assegnazione richiede mediamente 3-4 mesi.