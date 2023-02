Ricerca, borse di studio per il Giappone: candidature entro il 28 febbraio 

È aperto il bando per ricevere le borse di studio per il Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Le borse di studio sono destinate a ricercatori operanti in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali.

Il JSPS ha chiesto alle organizzazioni partner di agire in qualità di “Nominating Authority”, così da assicurare ed accrescere l’interesse di ricercatori altamente qualificati dai Paesi coinvolti. Nel caso dell’Italia, l’amministrazione di riferimento è il MUR, che assegnerà 6 borse di studio nell’anno fiscale giapponese 2023/2024. Le candidature dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023.