Ricerca, borse per la lingua araba: candidature entro il 13 febbraio

L’Abu Dhabi Arabic Language Centre ha riaperto le domande di partecipazione alla sesta edizione del programma di borse di ricerca “Al-Basair Series for Research and Studies” per l’anno 2026. Il bando, riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, sara’ aperto fino al 13 febbraio e si inserisce nell’ambito delle iniziative del centro per sostenere la ricerca dei suoi continui sforzi per sostenere la ricerca scientifica in lingua araba e per stimolare la produzione di pubblicazioni e studi di qualita’ che valorizzino la presenza dell’arabo nei campi della conoscenza, della ricerca e della creativita’. Il programma di borse di ricerca mira a sostenere la scrittura di libri scientifici e a incoraggiare i ricercatori emiratini, arabi e di lingua araba a presentare progetti di ricerca validi che contribuiscano a consolidare lo status della lingua araba come lingua della scienza e della cultura, a lavorare per sviluppare la ricerca scientifica in essa e a costruire una solida base di conoscenze che arricchisca la biblioteca araba e tenga il passo con le rapide trasformazioni scientifiche e culturali. Il programma offre ogni anno da sei a otto borse di ricerca, per un valore totale di 600.000 dirham (circa 140 mila euro) in sei aree principali, tra cui: lessicografia araba, programmi di studio, letteratura e critica, linguistica applicata e computazionale, insegnamento dell’arabo a parlanti non madrelingua e verifica dei manoscritti.

Dal suo lancio nel 2021, il programma ha assegnato 35 borse di ricerca e il suo ultimo ciclo ha registrato un ampio interesse internazionale, con la ricezione di 516 domande da 36 paesi, a dimostrazione della crescente fiducia nelle iniziative culturali e di conoscenza lanciate dall’Emirato di Abu Dhabi. Il lancio della sesta edizione del programma di borse di ricerca e’ in linea con gli orientamenti strategici dell’Abu Dhabi Arabic Language Centre, che mirano a far progredire la lingua araba dal punto di vista scientifico e didattico, a potenziarne la presenza sulla scena culturale globale e a sostenere i talenti della ricerca araba nei campi della scrittura, dell’editoria e della creazione di contenuti, in modo da contribuire a consolidare l’identita’ della conoscenza araba e a costruire un futuro sostenibile per la lingua araba a livello nazionale e internazionale.