Ricerca, celiachia e dermatite erpetiforme: nuovo bando Aic da 450mila euro

L’Associazione italiana celiachia (Aic) lancia la nona edizione del Bando di ricerca “AIC Investigator Grant – Call for Proposals” per finanziare i migliori progetti di ricerca scientifica su celiachia, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca (NCWS) e migliorare le conoscenze sulla malattia. Il Bando è destinato a ricercatori senior altamente qualificati con comprovata competenza e, grazie ai fondi 5xmille, prevede un finanziamento complessivo di 450mila euro. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 19 febbraio: i progetti selezionati saranno condotti presso l’ente di ricerca italiano non-profit (pubblico o privato) di appartenenza; possono essere presentati progetti annuali, biennali o triennali, anche multicentrici. Dal 2013 l’Associazione sostiene la migliore ricerca scientifica in Italia su celiachia e dermatite erpetiforme, valutata da oltre 90 ricercatori revisori internazionali (Peer Reviewers) mediante un metodo che garantisce una valutazione tra pari indipendente, oggettiva e trasparente. Grazie a una parte importante dei fondi del 5×1000, Aic ha investito fino a oggi circa 5 milioni di euro in 36 progetti scientifici, che hanno prodotto oltre 70 pubblicazioni su riviste internazionali. “Sostenere la migliore ricerca sulla celiachia, tenendo sempre presenti la qualità della vita dei pazienti, la prossimità alla cura e alle terapie, è l’obiettivo dell’attività dell’Associazione Italiana Celiachia, che finanzia studi nazionali in tutte le aree scientifiche, dalla clinica alla nutrizione” afferma Rossella Valmarana, Presidente di AIC – Associazione Italiana Celiachia. “Ci tengo a ringraziare i ricercatori, i professionisti della salute e gli Istituti di ricerca che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono a costruire un futuro più consapevole e una migliore qualità di vita per le persone celiache. E grazie a chi sceglie di destinare il proprio 5xmille ad Aic permettendoci di finanziare la migliore ricerca scientifica sulla celiachia”.

Nel corso degli anni, l’Associazione Italiana Celiachia ha costantemente implementato l’impegno nella promozione e nel finanziamento della migliore ricerca sulla celiachia, svolta nell’ambito di tutte le discipline medico scientifiche e food-tech, con i primari obiettivi di miglioramento della diagnosi, prossimità alla cura e miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Aic finanzia i progetti di ricerca – incentrati su genetica, immunologia, prevenzione, food technology, clinica – attraverso due tipologie di bandi nazionali: i Bandi Fellowship che supportano la formazione dei medici e dei ricercatori di domani, e i Bandi Investigator Grant destinati a ricercatori senior, con affermata esperienza nel campo.