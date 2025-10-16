Ricerca, colture cellulari e stampa 3D: l’innovazione Enea al Maker Faire 2025

Colture cellulari, valorizzazione degli scarti e stampa 3D, ma anche la radiazione gamma alleata di cibo e beni culturali, sono i temi principali al centro della partecipazione ENEA a Maker Faire 2025, la manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica in programma dal 17 al 19 ottobre al Gazometro Ostiense di Roma. In questa XIII edizione promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata da Innova Camera, ENEA sarà presente con due stand nell’area di Agrocamera e con un gazebo esterno dove saranno illustrate cinque linee di ricerca: Laboratori virtuali, orti in bottiglia e giochi interattivi sullo spreco e sui 5 colori del benessere aiuteranno i visitatori nella comprensione di come le scelte quotidiane incidano sulla salute e sull’ambiente.

Un percorso che unisce scienza e gioco per mostrare come ridurre gli sprechi, coltivare in modo creativo e adottare un’alimentazione più sana e consapevole. Allo stand sarà possibile confrontarsi con i referenti ENEA Claudia Zoani della Divisione Sistemi agroalimentari sostenibili e Maurizio Notarfonso del Laboratorio Innovazioni filiere agroalimentari. Il progetto DELISOIL ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento dello stato di salute dei suoli utilizzando residui della lavorazione degli alimenti come ammendanti, quando tali residui non possono essere utilizzati per altri usi di valore superiore. La valorizzazione degli scarti agroalimentari prodotti dai processi di trasformazione dell’industria alimentare rappresenta una strategia sostenibile per migliorare il suolo e offre un notevole potenziale per recuperare i nutrienti dei fertilizzanti, considerato che i residui della lavorazione degli alimenti contengono sostanze nutritive e materia organica che sono componenti preziosi per la salute del suolo. A disposizione del pubblico ci sarà Annamaria Bevivino della Divisione ENEA Sistemi agroalimentari sostenibili.