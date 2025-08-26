Ricerca, con Re-Act School i cortili scolastici diventano laboratori sul clima

La lotta al cambiamento climatico passa anche dai cortili delle scuole. È questa la sfida di Re-Act Schools (Transformation of Schoolyards to Combat Climate Change Effects and Promote Healthy and Active Environments), progetto coordinato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze (DIDA), che punta a trasformare gli spazi scolastici in aree verdi multifunzionali: luoghi capaci di offrire protezione dagli eventi climatici estremi, migliorare la qualità della vita urbana e promuovere benessere, salute e sostenibilità.

“Gli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico rappresentano una minaccia per le città – spiega Rosa Romano, docente di Tecnologia dell’architettura e responsabile scientifico del progetto –. L’aumento delle temperature, con il conseguente fenomeno dell’isola di calore urbana, e le piogge intense che spesso provocano allagamenti incidono profondamente sulla sicurezza e sul comfort dei cittadini dell’area mediterranea, con ricadute negative sulla salute e sullo stile di vita”.

Il progetto intende rispondere a queste sfide trasformando i cortili scolastici in veri e propri laboratori di sperimentazione, in cui testare soluzioni tecnologiche e naturali per mitigare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre i rischi associati. Nelle città, dove gli spazi verdi sono scarsi, i cortili rappresentano infatti un’opportunità preziosa per sperimentare interventi innovativi: dall’utilizzo di materiali che abbassano le temperature superficiali a sistemi capaci di prevenire le inondazioni.

Re-Act Schools coinvolge un partenariato internazionale formato da sei Paesi mediterranei – Italia, Spagna, Francia, Croazia, Bulgaria e Cipro – e composto da due istituti di ricerca (Università di Firenze e Cyprus Institute), cinque enti pubblici e un’agenzia di sviluppo territoriale. Insieme lavoreranno alla rigenerazione di sei cortili scolastici, che diventeranno modelli di spazi resilienti e sostenibili, in linea con i principi del Green Deal Europeo e del New European Bauhaus.

La progettazione si baserà su strumenti avanzati, come simulazioni microclimatiche e modelli digitali, per analizzare e monitorare gli effetti reali delle trasformazioni. Accanto agli interventi fisici, il progetto prevede attività di capacity building, con l’obiettivo di trasferire conoscenze dal mondo scientifico alla pianificazione urbana. In questo modo si punta a definire un modello replicabile in altri contesti, fondato su strategie per mitigare lo stress termico, ottimizzare l’uso delle risorse idriche, favorire la biodiversità e coinvolgere studenti e cittadini nella cura degli spazi rigenerati.

Le esperienze maturate confluiranno in un Piano d’Azione e in uno strumento multimediale dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, pensato per guidare la trasformazione sostenibile non solo dei cortili scolastici ma anche di altre aree pubbliche, promuovendo processi di rigenerazione urbana in grado di migliorare la salute e la qualità della vita.

Finanziato dall’Unione Europea attraverso la mission Green Living Area del programma Interreg EUROMED, il progetto proseguirà le proprie attività fino al 2027.