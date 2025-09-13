Ricerca, così il microbioma intestinale potrebbe causare nascite pretermine 

Un gruppo di ricercatori cinesi ha scoperto che la presenza di alcuni batteri nel microbioma intestinale materno durante le prime fasi della gravidanza e’ associata a un rischio maggiore di parto pretermine. Pubblicato sulla rivista Cell Host & Microbe della rivista Cell Press il 10 settembre, lo studio riporta che una specie particolare, il Clostridium innocuum ( C. innocuum), contiene un gene in grado di degradare l’estradiolo, un importante ormone della gravidanza. “La nascita pretermine e’ una delle principali cause di morte nei neonati e nei bambini sotto i cinque anni”, afferma l’autore corrispondente An Pan dell’Universita’ di Scienza e Tecnologia di Huazhong. “Questo studio suggerisce che per le donne incinte o che si preparano a una gravidanza, potrebbe essere importante monitorare il microbioma intestinale per prevenire potenziali esiti avversi della gravidanza”. I ricercatori hanno utilizzato campioni e dati provenienti da due grandi coorti di gravidanze: la coorte Tongji-Huaxi-Shuangliu Birth della Cina sud-occidentale e la coorte Westlake Precision Birth della Cina sud-orientale. Per la prima coorte, il team ha raccolto campioni di feci da 4.286 partecipanti all’inizio della gravidanza, a una media di 10,4 settimane di gestazione. Per la seconda coorte, hanno raccolto campioni di feci da 1.027 partecipanti a meta’ gravidanza, ovvero a circa 26 settimane di gestazione. Hanno anche raccolto campioni di sangue da tutte le partecipanti, che sono stati utilizzati per misurare le variazioni genetiche umane e il metabolismo ormonale. Dopo aver lavorato con la prima coorte, i ricercatori sono riusciti a creare un database completo contenente dati sui generi microbici basati sull’rRNA, dati sulle specie basati sul metagenoma e dati sul fenotipo, come lo stato di parto pretermine. “Abbiamo utilizzato diversi modelli statistici per analizzare i generi e le specie microbiche intestinali annotati e la loro relazione con lo stato di nascita pretermine o la durata della gestazione”, afferma Xiong-Fei Pan dell’Universita’ del Sichuan a Chengdu, in Cina. “Attraverso questo lavoro, abbiamo identificato 11 generi e 1 specie che presentavano un legame statisticamente significativo”. I risultati, convalidati con la seconda coorte, hanno mostrato che la specie batterica C. innocuum , un piccolo batterio a forma di bastoncello, aveva la connessione piu’ forte con la nascita pretermine.