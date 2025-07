Ricerca, da Airc e Cariplo 7 milioni per formare i Physician Scientists del futuro

Sono trenta le borse di dottorato che Airc e Fondazione Cariplo finanziano con oltre sette milioni di euro per contribuire alla formazione dei Physician Scientist o medico ricercatore, figura che in Italia non è riconosciuta e non ha un percorso di carriera definito, ma che è essenziale per ‘tradurre’ in approcci terapeutici i risultati della ricerca in oncologia e viceversa per evidenziare ai ricercatori di base aspetti clinici da considerare da considerare nello sviluppo degli studi basati sull’esperienza diretta con i pazienti Si tratta di trenta borse in tre cicli consecutivi che rientrano nel Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Medicina dei Sistemi. Specializzandi che nell’anno accademico 2025/2026 frequentino l’ultimo anno di scuole di specialità mediche (anno di iscrizione 2024/2025) avranno la possibilità di applicare e, se considerati meritevoli, potranno svolgere per quattro anni attività di ricerca presso laboratori finanziati da Airc e selezionati tramite peer review internazionale nell’ambito del programma Investigator Grant.

Nello stesso periodo svolgeranno anche attività clinica per il 20% del loro tempo. Sede amministrativa del dottorato è l’Università degli Studi di Milano che emette il titolo di dottore di ricerca mentre la gestione del dottorato è affidata a Fondazione Semm – Scuola Europea di Medicina Molecolare.

Quella del Physician Scientist è “una figura professionale essenziale per il futuro della medicina” secondo la rettrice della Statale Marina Brambilla “Consentire ai medici specializzandi di sperimentare la ricerca di laboratorio e il metodo scientifico – ha spiegato la direttrice scientifica di Fondazione Airc Anna Mondino – significa formare una nuova generazione di professionisti capaci di affrontare la malattia da più punti di vista, e l’approccio terapeutico con più consapevolezza. Inoltre, coinvolgere medici ricercatori in progettualità di ricerca traslazionale contribuirà a favorire il trasferimento di nuove terapie in clinica”. “La partnership con Airc – ha concluso Andrea Biondi, coordinatore Commissione consultiva area Ricerca di Fondazione Cariplo – permetterà di concentrare i nostri sforzi nella lotta contro il cancro, una delle principali cause di morte a livello mondiale”.