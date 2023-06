Ricerca, da Fondazione Cariplo e Cdp 1,8 milioni per 12 giovani talenti

Nuove risorse per 1,8 milioni di euro da destinare a 12 giovani talenti di università ed enti di ricerca italiani. Fondazione Cariplo e Fondazione CDP rinnovano la collaborazione avviata lo scorso anno e lanciano un nuovo bando dedicato all’eccellenza scientifica per contribuire allo sviluppo del sistema nazionale della ricerca attraverso progetti innovativi sui temi di più stringente attualità che spaziano dalle scienze della vita alle scienze fisiche ed ingegneristiche, fino alle scienze umane e sociali. L’iniziativa è rivolta ai ricercatori ammessi alla seconda fase di valutazione delle competizioni Starting Grant e Consolidator Grant 2022 promosse dall’European Research Council (ERC), l’organismo istituito dalla Commissione europea che sostiene la ‘ricerca di frontiera’, e prevede la selezione di 12 progetti, che riceveranno ciascuno un contributo massimo di 150mila euro.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalle due Fondazioni, i ricercatori vincitori del bando avranno la possibilità di consolidare le proprie competenze e la propria ricerca con attività finalizzate a rafforzarne i profili in vista delle successive iniziative promosse dall’ERC, come ad esempio esperienze all’estero e missioni, ampliamento dei gruppi di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Fondazione Cariplo e Fondazione CDP confermano la volontà di favorire l’indipendenza e la maturità scientifica dei giovani talenti italiani e, con questa seconda edizione del bando, aumentano l’impegno per promuovere l’eccellenza investendo sul capitale umano.