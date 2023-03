Ricerca, da neuroscienze ad oncologia: nuovo bando Roche per under 40

Dall’oncologia, a ematologia oncologica, oftalmologia, neuroscienze e malattie ereditarie della coagulazione, tante aree terapeutiche ad alto bisogno sono al centro della settima edizione del bando Fondazione Roche che sostiene la realizzazione di progetti di ricerca indipendente. E’ rivolto a giovani ricercatori under 40 che operano all’interno di strutture pubbliche e Ircss e che potranno presentare le candidature fino al 5 giugno 2023 per un finanziamento complessivo di euro 400 mila per 8 progetti di ricerca. Anche quest’anno sarà la Springer Nature, a selezionare e valutare i progetti candidati. Globalmente la Fondazione ha finanziato con oltre 4 milioni di euro un totale di 56 progetti premiati nel corso delle edizioni. Sarà possibile presentare i progetti – in lingua inglese esclusivamente attraverso il sito www.rocheperlaricerca.it. “Coltivare il talento e investire sui giovani ricercatori è un valore enorme per il nostro Paese, per questo noi di Fondazione Roche crediamo che il sostegno alla ricerca indipendente sia una delle chiavi per contribuire allo sviluppo economico del Sistema Italia – commenta Mariapia Garavaglia, Presidente di Fondazione Roche – Dobbiamo continuare a lavorare alla ricerca di soluzioni in grado di migliorare la salute delle persone in tutti gli ambiti terapeutici, per rispondere alle richieste di salute in continuo cambiamento”.