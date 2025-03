Ricerca, da Telethon banca dati e App per la distrofia di Duchenne

Al via la realizzazione di una piattaforma dedicata alla distrofia muscolare di Duchenne. L’iniziativa è promossa da Fondazione Telethon e “permetterà di organizzare in modo sistematico e coerente con gli standard più avanzati i dati di storia naturale raccolti in oltre 15 anni di studi clinici condotti in Italia”. Una volta a regime la banca dati metterà a disposizione dei ricercatori i dati di centinaia di pazienti e al contempo porrà le basi “per raccoglierne in futuro di nuovi secondo criteri e standard omogenei”. Lo comunica Telethon in una nota. Lo sviluppo della piattaforma – spiega la Fondazione – comporterà diverse attività di implementazione, tra cui: un’infrastruttura informatica per ospitare i dati; una scheda elettronica di raccolta dei dati (eCrf); documenti standardizzati come il consenso informato, materiali per la formazione, il dizionario dei dati; la codifica e la condivisione dei dati in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr); un’App interattiva per minimizzare gli errori nell’inserimento e nella gestione dei dati; altre attività supplementari per il mantenimento della piattaforma. Il progetto sarà realizzato grazie al supporto di alcune tra le più importanti aziende farmaceutiche ad oggi impegnate nello sviluppo di terapie per questa grave malattia neuromuscolare, per la quale nonostante gli sforzi non esiste ancora una cura risolutiva: Dyne Therapeutics Inc., Italfarmaco Spa, NS Pharma Inc., Roche Spa (il cui contributo sarà interamente dedicato allo sviluppo dell’infrastruttura informatica), Santhera Pharmaceuticals (Switzerland) Ltd, Sarepta International Holdings GmbH, Solid Biosciences Inc, elenca Telethon.