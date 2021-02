Ricerca, da un semplice esame del sangue la diagnosi precoce dell’Alzheimer

Identificare la malattia di Alzheimer tramite un semplice esame del sangue, che renderebbe possibile una diagnosi precoce anche in assenza di sintomi: a questo obiettivo ha lavorato un team di ricerca dell’università dell’Insubria e dell’Asst dei Sette Laghi, con uno studio sperimentale i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Translational Psychiatry’, del gruppo Nature Publishing. La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza nelle persone anziane: colpisce circa il 6% delle persone con età maggiore di 60 anni e circa il 20% degli over 80. Ad oggi – ricorda una nota – la diagnosi richiede diverse valutazioni, ed è possibile farla solo quando i sintomi della malattia sono già evidenti. Purtroppo però è noto che l’Alzheimer decorre sotto traccia, in maniera asintomatica, già da alcuni anni prima di manifestarsi. Lo sforzo per l’individuazione di nuovi indicatori della malattia, facilmente valutabili con un esame del sangue, è utile non solo per contribuire alla diagnosi, ma anche, se identificabili già nelle fasi molto precoci della malattia, per intervenire con trattamenti che mirati alla sua progressione. “E’ noto da tempo – spiega Luciano Piubelli del laboratorio ‘The Protein Factory 2.0’ dell’università dell’Insubria – che nella malattia di Alzheimer viene alterata la neurotrasmissione, cioè lo scambio di molecole tra cellule del cervello, mediata dalla D-serina, un particolare amminoacido, i cui livelli sono differenti in particolari zone del cervello dei malati di Alzheimer rispetto a individui sani. I risultati di questo studio – sottolinea – confermano che anche nel siero dei pazienti affetti da Alzheimer i livelli di questo amminoacido sono maggiori già a uno stadio di demenza lieve o moderata e possono quindi costituire un valido indicatore facilmente rilevabile per la diagnosi di questa malattia. Inoltre, l’incremento dei livelli di D-serina è maggiore negli stadi più avanzati della malattia”.