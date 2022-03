Ricerca, dagli scarti di lavorazione della pelle un nuovo biomateriale per l’agricoltura

In occasione della Giornata mondiale del riciclo, in programma venerdi’ 18 marzo, l’azienda Biodermol Ambiente di Lavis, in Trentino, presenta il progetto di trasformazione di uno dei principali materiali di scarto della lavorazione della pelle – il pelo – in una materia prima secondaria da impiegare per la produzione di fertilizzanti e biostimolanti per l’agricoltura. Il progetto – informa una nota – si e’ svolto in collaborazione con la startup Symbiargo e, per la parte di analisi e project management, e’ stato cofinanziato da Trentino sviluppo Spa nell’ambito del percorso “Foundation Open Factory 2021”. Il nuovo biomateriale verra’ presentato nei tre principali poli conciari italiani (Napoli, il distretto toscano di Santa Croce e quello vicentino di Arzignano), i ricercatori della societa’ sono al lavoro con l’Universita’ di Trento su un nuovo progetto per lo sviluppo di soluzioni biotecnologiche per la depurazione dei reflui civili e industriali.