Ricerca, dal Covid al microbiota intestinale: 5 milioni a 5 giovani “cervelli in fuga”

Hanno da 32 a 42 anni, e si occupano di Covid, tumori cerebrali, ma anche di microbiota intestinale, intelligenza dei primati, malattie neurologiche e disfunzioni del sistema immunitario. Per portare avanti questi loro progetti di ricerca riceveranno una nuova iniezione di risorse. Sono i 5 giovani cervelli che con le loro proposte scientifiche sono stati selezionati come vincitori della prima edizione dell’Early Career Fellowship Programme, bando lanciato dallo Human Technopole con il patrocinio del ministero dell’Università e della Ricerca. Sul tavolo 5 milioni di euro in 5 anni. Tre donne, due uomini, tutti italiani provenienti da istituti di ricerca esteri (Usa, Austria, Germania e Svizzera): questo l’identikit degli scienziati che saranno finanziati con borse di studio del valore di 200mila euro annui dall’Istituto attivo nell’area che ospitò l’Expo di Milano nel 2015. Lo spirito con cui nasce il bando è quello di sostenere lo sviluppo di giovani scienziati indipendenti, di talento e all’inizio della propria carriera, che hanno ottenuto risultati e riconoscimenti significativi e desiderano svolgere la loro attività di ricerca in un’istituzione italiana (condizione vincolante) diversa da quella di origine. Allo stesso tempo, l’Early Career Fellowship Programme promuoverà rapporti di collaborazione tra lo Human Technopole e la comunità scientifica italiana, spiegano dal centro. Le ricerche selezionate dunque non saranno sviluppate nei laboratori del Tecnopolo, ma saranno effettuate in altri istituti o università italiane. Farmaci più efficaci contro Covid-19, nuove terapie contro i tumori cerebrali, ma anche la comprensione del perché il cervello dei primati abbia capacità tanto più raffinate rispetto a quello degli altri animali, la conoscenza del ruolo dell’alterazione del sistema immunitario nell’insorgere di gravi patologie neurologiche e lo studio della capacità del microbiota intestinale di proteggere l’organismo umano dall’infezione di microrganismi dannosi: sono questi gli obiettivi ambiziosi che si pongono i progetti vincitori del bando.