Ricerca, dal diabete all’Alzheimer: sulla retina l'”impronta” di oltre 20 malattie

L’esame dell’occhio, in particolare le fotografie e le scansioni di routine della retina, stanno acquisendo sempre maggiore importanza grazie alla loro potenzialità di estendersi oltre la diagnosi delle patologie oculari, per individuare precocemente molte malattie che non colpiscono gli occhi, come Alzheimer, Parkinson, ictus, infarto, aneurismi, diabete di tipo 2, fino ad arrivare alla previsione dell’età biologica di una persona. Le nuove frontiere dell’oftalmologia, l’applicazione dell’intelligenza artificiale come braccio armato dell’oculomica, un nuovo campo di ricerca nato grazie ai progressi delle tecniche di imaging, che analizza l’occhio come ‘specchio della salute dell’intero organismo, per rivelare i segni delle malattie più diffuse e debilitanti, sono tra i temi al centro del 12esimo Congresso Internazionale ‘Floretina Icoor’, in corso a Firenze fino all’8 dicembre. L’appuntamento riunisce circa 3.000 specialisti tra i massimi esperti internazionali di patologie retiniche, provenienti da 64 Paesi al mondo. La retina è infatti una finestra, non solo sul sistema nervoso centrale per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle malattie neurodegenerative, come ad esempio Alzheimer, Parkinson e sclerosi multipla, ma anche sulla salute cardiovascolare e metabolica, fino alla possibilità di misurare la vera età di una persona semplicemente osservando le immagini del fondo oculare. L’associazione tra biomarcatori oculari e le principali malattie sistemiche, analizzate grazie soprattutto all’applicazione di modelli di deep learning di intelligenza artificiale, emerge da lavori d’avanguardia e da una recente review pubblicata su ‘Ophthalmology and Therapy’ che ha valutato 21 studi usciti tra il 2015 e il 2023.