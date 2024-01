Ricerca, dal Sud Italia agli Stati Uniti per un’impresa pionieristica: creato il primo cervelletto in miniatura

E’ volata da Bari agli Stati Uniti inseguendo i suoi sogni scientifici. E oggi c’è la sua firma, e quella dei ricercatori del suo laboratorio a Los Angeles, su un’impresa pionieristica: un “Cervelletto in miniatura”– un nuovo modello organoide – che genera tutti i principali tipi di cellule di questa regione del rombencefalo costituita prevalentemente da due ‘famiglie’ di cellule necessarie per il movimento, la cognizione e le emozioni: le cellule granulari e i neuroni di Purkinje. Giorgia Quadrato, scienziata italiana ‘con la valigia’, coltivava da tempo questo filone di ricerca e i progressi ottenuti con i suoi studi si erano già guadagnati le pagine di riviste scientifiche come ‘Nature’ (nel 2017). Nel 2018 approda alla University of Southern California (Usc), dove nasce il laboratorio che è diventato la ‘casa’ dell’ultima impresa scientifica, i cui risultati sono pubblicati su ‘Cell Stem Cell’. E’ la prima volta che gli scienziati riescono a far crescere cellule di Purkinje che possiedono le caratteristiche molecolari ed elettrofisiologiche dei neuroni funzionali in un sistema interamente umano, si spiega nel lavoro. Quadrato, assistant professor di biologia delle cellule staminali e medicina rigenerativa nell’ateneo statunitense, ha aperto una strada per lo studio delle malattie cerebellari (compresi tumori pediatrici).

Il cervelletto controlla il movimento e svolge un ruolo importante nelle funzioni cognitive, tra cui il linguaggio, l’elaborazione spaziale, la memoria di lavoro, le funzioni esecutive e l’elaborazione emotiva. La degenerazione delle cellule di Purkinje è associata a vari disturbi del neurosviluppo e neurodegenerativi, incluso il disturbo dello spettro autistico e l’atassia cerebellare, condizione quest’ultima che colpisce il movimento muscolare. “Il co-sviluppo e la maturazione riproducibili dei principali tipi di cellule del cervelletto in via di sviluppo in un modello organoide umano forniscono un nuovo modo per esplorare la biologia alla base dello sviluppo e dei disturbi cerebellari e per fare progressi su interventi terapeutici”, evidenzia la ricercatrice tricolore, che è di base all’Eli and Edythe Broad Cirm Center for Regenerative Medicine and Stem Cell Research alla Keck School of Medicine della Usc.

Quadrato, cresciuta in Puglia, una passione per la filosofia greca e i classici greci e latini che nel tempo ha lasciato spazio alla scienza, ama le sfide, come emerge dal suo profilo tracciato online sul sito della Keck School of Medicine. Per questo dedica il suo impegno in laboratorio allo sviluppo di reti 3D di cellule nervose umane. Una sfida complessa dalla quale sta riuscendo a trarre risultati. Altri neuroni all’interno degli organoidi messi a punto dal team – sia neuroni eccitatori che condividono informazioni, sia neuroni inibitori che inibiscono la condivisione di informazioni – formano circuiti e mostrano attività di rete coordinata, dimostrando di essere cellule nervose funzionali. Inoltre, gli organoidi del Quadrato Lab hanno formato cellule progenitrici specifiche dell’uomo, che sono associate al medulloblastoma, il tumore cerebrale metastatico più diffuso nei bambini. Ciò li rende un modello potenzialmente utile per studiare e trovare trattamenti per questo cancro pediatrico, evidenziano gli esperti. Dati i giusti segnali esterni, gli organoidi potrebbero anche essere indotti a formare caratteristiche anatomiche come gli strati, che rispecchiano il normale sviluppo del cervello embrionale. Questo ‘Cervelletto in miniatura’ crea una piattaforma per scoprire nuovi trattamenti per una varietà di malattie. In definitiva, lo studio degli scienziati delle staminali della Usc “fornisce un sistema modello tutto umano, fisiologicamente rilevante, per chiarire meccanismi specifici per tipo di cellula, che governano lo sviluppo e le malattie del Cervelletto, evidenzia Alexander Atamian, dottorando del Quadrato Lab e primo autore dello studio.