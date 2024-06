Ricerca, dalla manifattura all’energia: contributi fino a 60mila euro a progetto

Rimarrà aperto fino al 31 luglio 2024 il bando Enfield per attività di ricerca nei settori della manifattura, dello spazio, della sanità e dell’energia. Il bando mira ad attrarre partner alta intensità di ricerca e sviluppo per ricerche applicate relative a sfide scientifiche/tecnologiche specifiche nei settori dell’energia, della sanità, della manifattura e dello spazio, contribuendo alla creazione della rete Enfield e all’adozione di tecnologie AI per aumentare la competitività complessiva dell’UE.

I vincitori beneficeranno di visibilità, opportunità di networking e sovvenzioni di ricerca rivolte ad accrescere le opportunità di disseminazione e sfruttamento delle soluzioni di ricerca proposte.

Possono partecipare al bando consorzi composti da almeno 2 enti legali, ossia centri di ricerca o aziende private a scopo di lucro di qualsiasi dimensione, stabilite in uno dei Paesi membri UE o associati a Horizon Europe.

Il budget totale è pari a 1.100.000 euro e verrà assegnato ad almeno 8 beneficiari, per sovvenzioni massime di 60.000 euro per ciascun progetto.