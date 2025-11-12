Ricerca, dalla medicina all’astrofisica: premiati al Cnr 10 giovani scienziati

Dall’agricoltura all’astrofisica, dall’intelligenza artificiale alla medicina personalizzata: sono attivi nei campi di ricerca più disparati, i 10 vincitori (6 donne e 4 uomini) della quarta edizione del Premio Giovani Ricercatrici e Ricercatori del Gruppo 2003. Rivolto a giovani con meno di sette anni di attività dalla fine del dottorato, il bando ha ricevuto 470 candidature: oltre ai 10 premiati, sono stati selezionati anche altri 16 ricercatori a cui sono state assegnate menzioni speciali per l’originalità e la rilevanza scientifica dei loro lavori. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma, alla presenza del presidente del Cnr, Andrea Lenzi, e del presidente del Gruppo 2003, Rocco De Nicola. I vincitori premiati sono: Alice Pieri dell’Università Politecnica delle Marche (agricoltura), Riccardo Augello del Politecnico di Torino (astronautica), Valeria Grisoni dell’Istituto nazionale di astrofisica (astrofisica e astronomia), Lorenzo Fant dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste (biodiversità), Silvia Maritano dell’Università di Torino (cambiamento climatico), Giulio Rossolini della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa (cybersecurity), Francesco Regazzoni del Politecnico di Milano (intelligenza artificiale), Chiara Sinisgalli dell’Università di Padova (medicina personalizzata), Camilla Medici dell’Università di Firenze (rischi naturali e antropici) e Valeria Pozzilli del Campus Bio-Medico di Roma (sclerosi multipla).