Ricerca, dall’epilessia al morbo di Parkinson: arriva il test della saliva per diagnosi precoci

Un test della saliva per la diagnosi precoce di disturbi neurologici importanti come epilessia, Parkinson e schizofrenia. E’ il traguardo a cui lavora un team di ricercatori coreani che ha sviluppato una tecnologia innovativa che si prospetta come un metodo non invasivo di indagine e prevede solo l’utilizzo di una piccola quantità di saliva. Lo studio, pubblicato su ‘Advanced Materials’ è stato condotto congiuntamente da un gruppo guidato da Sung-Gyu Park del Korea Institute of Materials Science (Kims), insieme al team di Ho Sang Jung della Korea University e a ricercatori del College of Medicine della Catholic University of Korea.

Gli esperti hanno lavorato a una piattaforma che rilevasse direttamente i cambiamenti strutturali nelle proteine utilizzando la saliva, sostituendo i metodi diagnostici convenzionali basati su sangue o liquido cerebrospinale, costosi e invasivi. Questa tecnologia sfrutta gli ‘hotspot’ che si formano naturalmente quando le proteine vengono catturate su nanostrutture composte da ossido di rame e oro. Una caratteristica chiave della piattaforma è la sua capacità di amplificare i segnali estremamente deboli delle biomolecole di oltre un miliardo di volte. Utilizzando questo approccio, il sistema è in grado di distinguere con sensibilità gli stati di fibrillazione delle proteine (monomeri contro fibrille), difficili da misurare con le tecniche diagnostiche convenzionali. Nell’ambito dello studio gli autori hanno analizzato campioni di saliva di un totale di 44 pazienti affetti da epilessia, schizofrenia e morbo di Parkinson, nonché di 23 controlli sani, in collaborazione con il St. Vincent’s Hospital. I risultati hanno confermato che la tecnologia è in grado di classificare questi disturbi con un’accuratezza elevata, superiore al 90% e fino al 98%.

In particolare, la capacità di distinguere i disturbi neurologici sulla base di indicatori patologici fondamentali (alterazioni strutturali delle proteine piuttosto che la concentrazione proteica totale) è considerata un risultato raro e significativo su scala globale. Si prospetta così, secondo gli esperti, “un’era in cui le patologie cerebrali potrebbero essere valutate attraverso una semplice analisi della saliva, senza la necessità di costose Pet o analisi del liquido cerebrospinale”, ragiona il ricercatore principale al Kims, Sung-Gyu Park. “Poiché – prosegue – il lavoro è stato pubblicato su una rivista internazionale di alto livello, l’originalità e l’innovazione della tecnologia sono state formalmente riconosciute a livello mondiale”. “Data la natura non invasiva e a basso costo – aggiunge Ho Sang Jung della Korea University – la tecnologia ha un potenziale significativo per essere estesa oltre i contesti ambulatoriali ospedalieri, includendo dispositivi diagnostici domiciliari”. Il team di ricerca punta ora alla commercializzazione sviluppando dispositivi diagnostici portatili basati sui sensori testati e promuovendo il trasferimento tecnologico ad aziende operanti nel settore medico e delle scienze della vita. Il lavoro è stato supportato dal ministero della Scienza e delle Ict attraverso il programma di ricerca di base del Kims e il programma Nst Global Top Strategic Research Group.