Ricerca, Data Science e impatto sociale: 8 borse di studio dalla Fondazione Crt

E’ aperto fino al prossimo 18 febbraio il bando per 8 borse di ricerca applicata del Progetto Lagrange, ideato, avviato e finanziato dalla Fondazione Crt con il coordinamento scientifico della Fondazione Isi, per creare un ponte fondamentale tra la ricerca accademica e il sistema delle imprese nell’ambito della Data Science e dell’Impatto Sociale. Le 8 borse di ricerca stage, della durata di 12 mesi, e del valore di 23.000 euro ciascuna, sono rivolte a giovani e dottori di ricerca in discipline tecnico-scientifiche, per affrontare con nuove idee ed energie la sfida dei sistemi complessi e dei Big Data. “La Fondazione Crt rilancia l’investimento in una nuova generazione di Talenti dei Big Data per l’impatto sociale, la Fondazione Crt ha sostenuto dal 2003 a oggi oltre 800 giovani ricercatori, per un investimento complessivo superiore a 44 milioni di euro.