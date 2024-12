Ricerca d’eccellenza, 465 mln dal Mur: domande entro il 27 gennaio 2025

C’è tempo fino al 27 gennaio 2025 per partecipare al nuovo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS) lanciato dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR) con l’obiettivo di sostenere la ricerca d’eccellenza italiana. Il Fondo punta infatti a incentivare l’eccellenza scientifica, sostenendo progetti di alto valore innovativo e originalità secondo il modello dell’European Research Council (ERC).

In particolare, il bando finanzia progetti di ricerca di elevato contenuto scientifico svolti da gruppi di ricerca indipendenti, sotto il coordinamento scientifico di un Principal Investigator, italiano o straniero, residente in Italia o proveniente dall’estero, secondo tre diversi schemi di finanziamento. Il primo è lo Starting Grant destinato a ricercatori emergenti che desiderano avviare progetti di alto valore scientifico. Per candidarsi, è necessario aver conseguito il primo dottorato di ricerca (o un titolo equivalente) o la specializzazione medica per il Macrosettore LS da almeno 2 anni e da non più di 7, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Il secondo è il Consolidator Grant rivolto a ricercatori in carriera che vogliono rafforzare la propria autonomia scientifica. I candidati devono aver conseguito il primo dottorato di ricerca (o un titolo equivalente) o la specializzazione medica per il Macrosettore LS da almeno 7 anni e da non più di 12, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’ultimo è l’Advanced Grant dedicato a ricercatori affermati e riconosciuti come leader nel proprio settore. Oltre a dimostrare indipendenza scientifica, i candidati devono essere attivamente impegnati nella ricerca da oltre 12 anni ed avere un profilo che li identifichi come leader nel settore di ricerca nel quale la proposta progettuale si colloca.

I progetti di ricerca possono affrontare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell’ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall’Erc: SH -Social Sciences and Humanities; PE-Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS-Life Sciences.

Il budget per il 2024-25 è pari a 464.860.000 euro, ripartito in questo modo: 232.430.000 vengono destinati al finanziamento dello schema “Starting Grant”, 92.972.000 vengono destinati al finanziamento dello schema “Consolidator Grant”; 139.458.000 vengono destinati al finanziamento dello schema “Advanced Grant”

La domanda di partecipazione deve essere presentata online e in lingue inglese dal Principal Investigator.