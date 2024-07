Ricerca, decolla il progetto “Polymeer”: trebbie della birra al posto della plastica

Un finanziamento di 4,8 milioni di euro è stato assegnato a due docenti dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto “Polymeer”, per sviluppare nuovi polimeri in sostituzione delle plastiche tradizionali. Si tratta delle professoresse Assunta Marrocchi, del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie e Ombretta Marconi, del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali e direttrice del Centro di ricerca per l’eccellenza della birra. Lo ha annunciato l’Ateneo che, in una nota, ricorda come “questo progetto è uno dei due finanziati nell’ambito del bando Horizon-Ju-Cbe-2023-r-04 ‘Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers’, promosso da Circular bio-based Europe joint undertaking, un partenariato da 2 miliardi di euro tra l’Unione Europea e il Consorzio per le bioindustrie, volto a promuovere la competitività delle bioindustrie circolari in Europa”. “Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni, a nome personale e della comunità universitaria, alle professoresse Assunta Marrocchi e Ombretta Marconi per l’importante finanziamento ottenuto con il progetto Polymeer – afferma il rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero -. Questo prestigioso riconoscimento internazionale rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’eccellenza della nostra ricerca, evidenziando l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali. Il progetto Polymeer incarna perfettamente i principi della sostenibilità e del benessere delle persone, valori fondamentali del nostro ateneo. Le nostre docenti hanno dimostrato, ancora una volta, come la ricerca possa e debba essere al servizio del progresso e del benessere collettivo, rendendo il nostro ateneo un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale”. Polymeer, ideato dalle docenti perugine, ha l’obiettivo di sviluppare nuovi polimeri, co-polimeri e miscele polimeriche per sostituire le plastiche tradizionali, utilizzando le trebbie residue della produzione della birra. Il progetto, di durata quadriennale, prenderà il via il prossimo settembre e vedrà la partecipazione di 13 partner, fra atenei, organismi di ricerca e tecnologia e aziende, coordinati dall’Università degli Studi di Perugia.