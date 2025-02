Ricerca di Enea e Federico II, ecco il pomodoro resistente alle fitopatie e al cambiamento climatico

Ottenere pomodori di qualità superiore e più resistenti a malattie emergenti e cambiamento climatico, insieme a strumenti per accelerare la creazione di nuove varietà. È quanto prevede il progetto da 8 milioni di euro Harnesstom, che riunisce 22 partner, tra cui Enea, Università di Napoli Federico II, Università della Tuscia e Semiorto Sementi srl, in Italia, e l’Agenzia statale spagnola Csic.

Nell’ambito del progetto sono state sviluppate attività di ricerca (WP, work package) su: resistenze contro le principali malattie emergenti; tolleranza del pomodoro ai cambiamenti climatici; miglioramento della qualità; aumento della velocità ed efficienza del breeding per poter rispondere alle sfide emergenti in modo tempestivo ed efficace.