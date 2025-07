Ricerca, digitalizzazione dell’energia: borse di studio per un Master in Irlanda

È aperta la DigiWind TUS open call, un’iniziativa finanziata dal progetto europeo Digital Masters of Wind and Energy Systems che offre borse di studio parziali per la realizzazione di un Master by Research in Irlanda, con un focus sulla digitalizzazione dei sistemi eolici e dell’energia.

L’iniziativa è rivolta a professionisti e laureati in discipline tecnologiche, ingegneristiche, elettriche, meccaniche o scientifiche interessati a specializzarsi nella digitalizzazione dell’energia rinnovabile. I candidati potranno scegliere tra due percorsi: Master of Science (MSc) in Electrical Power Systems (by Research) e Master of Science (MSc) in Wind Energy Systems (by Research).

Il programma avrà una durata prevista di 24 mesi, con sede presso il TUS Campus di Limerick, in Irlanda, e possibilità di accesso a corsi online.

Il bando è aperto ai cittadini degli Stati membri dell’UE, Paesi dell’Area Economica Europea (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), altri Paesi ammissibili come Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina Il budget totale disponibile è di 144.000 mila euro.La scadenza per la presentazione è il 18 agosto.