Ricerca, dimostrare umiltà intellettuale aumenta la credibilità degli scienziati 

Dimostrare umiltà intellettuale da parte degli scienziati aumenta la credibilità e affidabilità percepita. A scoprirlo uno studio guidato da due scienziati dell’Università di Pittsburgh, che hanno utilizzato cinque studi separati per un totale di 2.034 partecipanti, pubblicato su Nature Human Behaviour. “La ricerca ha dimostrato che avere umilta’ intellettuale, ovvero la consapevolezza che la propria conoscenza o le proprie convinzioni potrebbero essere incomplete o sbagliate, e’ associata a un’elaborazione delle informazioni piu’ impegnativa e meno distorta”, ha affermato Jonah Koetke, autore principale e studente laureato sotto la guida della coautrice, Karina Schumann, professoressa associata di psicologia. “In questo lavoro, abbiamo voluto capovolgere la prospettiva ed esaminare se i membri del pubblico credano che gli scienziati intellettualmente umili producano anche ricerche piu’ rigorose e affidabili”, ha detto Koetke. “Poiche’ e’ cosi’ fondamentale per il processo scientifico, ad esempio essere consapevoli dei limiti della nostra conoscenza, comunicare i limiti dei risultati, essere disposti ad aggiornare le convinzioni, potrebbe rendere i membri del pubblico piu’ propensi a fidarsi degli scienziati che dimostrano umilta’ intellettuale”, ha affermato Koetke. Nello studio sono state citate statistiche che mostrano come gli americani che hanno dichiarato di avere molta fiducia negli scienziati siano diminuiti del 10% dal 2020 al 2021, al 29% complessivo. Per gli argomenti piu’ influenti per l’opinione pubblica, la fiducia scende ancora di piu’, come dimostrato dalle diverse percezioni pubbliche durante la pandemia su lockdown, distanziamento sociale, vaccini e altro, nonostante la presenza di scienza basata sulle prove che ne conferma l’efficacia. “Questi sono tempi che provocano ansia per le persone, e si sentono incerte su chi fidarsi e quali raccomandazioni seguire”, ha osservato Schumann.