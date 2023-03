Ricerca, dottorati innovativi Mur: webinar con la guida agli incentivi lunedì 3 aprile

Approfondire lo strumento dei dottorati innovativi, le modalità di adesione, le tempistiche, le procedure e le opportunità. Questi gli obiettivi del webinar ‘I dottorati innovativi: importante occasione di collaborazione tra ricerca e industria‘, promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane e Confindustria, in programma lunedì 3 aprile, dalle 11 alle 13. I dottorati innovativi sono percorsi di alta specializzazione post-laurea che mirano a formare figure dotate di competenze di ricerca scientifica avanzata e professionalità di alto livello, caratterizzati dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di imprese. Un’importante opportunità per le aziende interessate ad avviare percorsi di ricerca e innovazione. Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Missione 4, Componente 2, Investimento 3.3) prevede l’assegnazione di 15mila borse – finanziate al 50% dalle imprese – per dottorati innovativi che rispondano a fabbisogni e progetti specifici aziendali con l’obiettivo, al termine del percorso, di far assumere i ricercatori in organico. Con il Decreto ministeriale n.117 del 2 marzo 2023 è partito, per l’anno accademico 2023/2024, il nuovo bando per 13.292 borse di dottorati innovativi, delle quali il 40% (5.317) destinate alle Università con sede nel Mezzogiorno. Si tratta di azioni su cui lavorano insieme università (statali e non) e imprese, rafforzando la collaborazione tra sistema pubblico di ricerca e sistema privato. A tal fine è stata approntata una piattaforma dedicata che agevoli l’incontro tra offerta universitaria e domanda delle imprese. Per partecipare al webinar è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link: https://confindustria.zoom.us/ webinar/register/WN_ ofaf3TpAQqW2AqtooZ_0PQ.