Ricerca, due ceppi di Escherichia coli fattore di rischio per il cancro al colon

Due dei piu’ comuni ceppi di Escherichia coli, che si stima abbiano almeno 300 anni, sono in grado di produrre una rara sostanza, nota come colibactina; pertanto, interventi che affrontino questi due ceppi, come un vaccino o un probiotico, potrebbero impedirne la circolazione e, a loro volta, ridurre il rischio di cancro. Lo rivela uno studio guidato dai ricercatori del Wellcome Sanger Institute, dell’Universita’ di Helsinki, pubblicato su Lancet Microbe. I ricercatori hanno studiato le differenze nell’incidenza del cancro per i tumori del colon-retto, della vescica e della prostata, e li hanno confrontati con i dati globali che tracciano i ceppi di E. coli. In particolare, hanno esaminato i due ceppi dominanti di E.coli che producono una sostanza che e’ stata precedentemente identificata come fattore di rischio per il cancro del colon-retto. Secondo lo studio, questi due ceppi di E.coli si trovano piu’ comunemente nei paesi industrializzati, dove causano alti tassi di infezioni del tratto urinario, UTI, e infezioni del flusso sanguigno. Questi ceppi non causano intossicazioni alimentari. I ricercatori suggeriscono che l’incidenza piu’ elevata di alcuni tipi di cancro in questi paesi potrebbe essere collegata, almeno in parte, a questi ceppi di E.coli, Poiche’ sono anche le principali cause di infezioni delle vie urinarie e infezioni del flusso sanguigno nei paesi industrializzati, un intervento per eliminarli ridurrebbe anche il carico infettivo e l’uso di antibiotici. Il batterio, E.coli, si trova comunemente nell’intestino umano. La maggior parte dei ceppi di E.coli sono innocui; tuttavia, se il batterio entra nel flusso sanguigno a causa di un sistema immunitario indebolito, puo’ causare infezioni, che vanno da lievi a potenzialmente letali.