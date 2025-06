Ricerca, è italiano il mix di microRNA che ferma le metastasi

L’azienda farmaceutica italiana Aurora Biosearch e il Systems Biology Group Lab dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Mariano Bizzarri hanno brevettato un mix di microRNA di origine animale con la potenzialità di inibire il tumore e le metastasi. “La ricerca – spiega una nota – ha messo in luce come i miRNA da estratti da micro ambiente embrionale inibiscano l’invasività e la migrazione del cancro: le due principali caratteristiche delle metastasi”. Il percorso per arrivare a un farmaco è ancora lungo “ma ci sono tutte le premesse scientifiche perché con questi dati si apre un vero e proprio nuovo filone di ricerca”. I risultati della ricerca che hanno portato al brevetto sono stati pubblicati dalla rivista International Journal of Molecular Sciences. I miRNA sono piccole sequenze di RNA, o acido ribonucleico (molecola fondamentale per la vita), che svolgono un ruolo indispensabile nella regolazione dell’espressione genica in molti organismi, inclusi piante, animali e virus.