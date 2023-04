Ricerca, è online “House of Science”: in un click a tu per tu con i Nobel

Dal pregiudizio di genere nella ricerca medica al rapporto tra Scienza e Dio. Questi sono solo alcune delle tematiche affrontate nella versione aggiornata del progetto “Dialogs Beyond Borders”, da oggi online e accessibile a tutti, nella nuova sezione web “House of Sciences” del sito Fondazione Menarini. Un secondo ciclo di incontri, profondi, intimi e sinceri, con alcune delle menti piu’ brillanti della Scienza mondiale, per consentire un viaggio nella vita dei grandi geni della ricerca medica. I “dialoghi oltre confine” si arricchiscono di 8 nuove videointerviste, tra cui un Nobel per la chimica, per un totale di complessivi 15 incontri, tra cui 5 Nobel. Si tratta di conversazioni informali con i piu’ importanti protagonisti della Scienza di quest’ultimo secolo, per esplorare il loro approccio verso la vita non solo sui temi della ricerca, ma anche quelli dell’etica, della religione, fino all’attualita’. Dal rapporto con Dio alle differenze e discriminazioni di genere nella Scienza, fino alla guerra e all’importanza della comunicazione scientifica in situazioni d’emergenza, come ha insegnato la pandemia Covid. “Quando decisi di proseguire gli studi dopo la laurea in biologia – racconta Hermona Soreq, pioniera dell’applicazione della biologia molecolare e della genomica – mia madre mi disse che una donna aveva bisogno di una professione, cosi’ mi misi a studiare per ottenere contemporaneamente una licenza per insegnare. Credo che oggi sia stato rotto il tetto di cristallo e che il futuro sara’ sempre piu’ popolato da scienziate donne”. Nella videointervista ad Aaron Ciechanover, premio Nobel per la chimica nel 2004 per la scoperta della degradazione proteica mediata dall’ubiquitina, si affronta anche il delicato tema del rapporto tra Scienza e religione. “Quando avevo dieci anni pensavo che la Bibbia fosse solo un libro pesante per conservare i fiori secchi”, racconta.