Ricerca e Sviluppo, Bankitalia: L’Italia resta sotto la media Ue per spesa pubblica

In Italia la spesa pubblica diretta in ricerca e sviluppo (R&S) in rapporto al Pil si collocava nel 2022 ancora sotto la media Ue. E il credito di imposta per spese in R&S è inferiore a quello di altri paesi avanzati; solo per i brevetti e alcuni altri beni immateriali il sostegno fiscale è equivalente. Lo rileva uno studio, intitolato “Innovazione e politiche di sostegno pubblico: un’analisi comparata”, pubblicato dalla Banca d’Italia nella collana Questioni di economia e finanza. La crescita del reddito pro capite dipende in larga misura dal progresso tecnologico. Esso, a sua volta, è stimolato dall’attività innovativa, che si realizza anche grazie alla ricerca e sviluppo (R&S), pubblica e privata, e alla nascita di imprese portatrici di innovazioni in termini di idee, prodotti e processi.

Il lavoro fornisce un’analisi comparata tra paesi dell’attività innovativa e degli strumenti pubblici per il suo sostegno, con particolare riferimento a R&S e imprese innovative. Secondo il lavoro pubblicato, di circa 70 pagine in lingua inglese, allineare alla media Ocse l’aliquota del credito di imposta aumenterebbe la spesa privata in R&S del 15 per cento. Per le start up e Pmi innovative gli incentivi italiani sono comparabili a quelli di altri paesi avanzati.