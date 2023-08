Ricerca e sviluppo, ministero riapre i termini per le domande di contributo

Pubblicato in Gazzetta ufficiale un comunicato del ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo al decreto direttoriale 11 agosto 2023, recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione. Il comunicato annuncia in particolar modo che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 agosto 2023 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse per il sostegno di progetti di ricerca sviluppo oggetto di domande di agevolazione già presentate sul secondo sportello agevolativo di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse. Il decreto fissa, altresì, i termini per la presentazione delle istanze di accesso all’utilizzo delle risorse dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023.