Ricerca e sviluppo nel Mediterraneo: il Cnr apre il ciclo 2026 del Sabato delle Idee

Il Consiglio nazionale delle ricerche al centro del dibattito sul Mediterraneo. Poi un libro che racconta la città del Vesuvio: Il Carosello Napoletano di Guido Trombetti. Quindi l’incontro con un Nobel per la fisica, Alain Aspect. Sono i tre prossimi appuntamenti del Sabato delle Idee.

Il Cnr e il Mare Nostrum

Sabato 21 febbraio, alle ore 10,30, nella sede della Fondazione Salvatore in viale Gramsci 4 a Napoli, si terrà l’incontro dedicato al Consiglio nazionale delle ricerche e al suo stato attuale, con uno sguardo alle prospettive future nel bacino del Mediterraneo.

Ad aprire i lavori saranno Lucio d’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Marco Salvatore, direttore scientifico di IRCCS Synlab SDN.

Nel confronto entreranno nel merito Fulvio Bonavitacola, assessore della Regione Campania con delega alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Andrea Lenzi, presidente del Cnr, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Marco Demarco, giornalista, e Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino.

L’appuntamento rientra nel calendario degli incontri promossi da Il Sabato delle Idee, con la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube dell’organizzazione. È disponibile il programma completo dell’iniziativa.

Guido Trombetti presenta Carosello Napoletano

Il 14 marzo 2026, sempre alla Fondazione Salvatore, sarà la volta della presentazione del libro di Guido Trombetti, “Carosello Napoletano”. Un appuntamento che mette al centro la città e il suo racconto, tra memoria e identità.

Alain Aspect a Napoli

Il ciclo proseguirà il 23 maggio 2026 con l’incontro con Alain Aspect, premio Nobel per la fisica 2022 e Premio Balzan 2013. Un’occasione per ascoltare uno dei protagonisti della fisica contemporanea in un dialogo aperto al pubblico.

Anche in questo caso, l’evento si terrà alla Fondazione Salvatore, in viale Gramsci 4, con trasmissione in diretta sulle pagine social ufficiali.